بأقل من 10 دولارات.. يمكنك التنقل قدر ما تشاء داخل هذا البلد الأوروبي خلال الصيف

2022/05/21 | 16:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستقدم ألمانيا بطاقة سفر بقيمة 9 يورو خلال أشهر صيف 2022، ما يعني أنه يمكنك التنقل قدر ما تشاء لقاء 9.50 دولارات فقط شهريًا.

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