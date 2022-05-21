العراق يعترض على (دولة إسرائيل) خلال مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي

2022/05/21 | 16:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

إعترض رئيس مجلس النوّاب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، على ذكر اسم (دولة إسرائيل) في البيان الختامي لمؤتمر الإتحاد البرلماني العراقي.

وشدد الحلبوسي، خلال كلمة له أثناء الموتمر على ضرورة استبدال الوصف (بالكيان الإسرائيلي المحتل)، خلال المؤتمر الطارئ للإتحاد البرلماني العربي بشأن الأوضاع في القدس المحتلة المنعقد حالياً في القاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية.

كما أكد على تضمين شروع مجلس النوّاب بإقرار قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني.

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