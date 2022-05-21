العراق يسجل اعتراضه على ذكر اسم (دولة إسرائيل) بالبيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني الطارئ

2022/05/21 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادسجل العراق، اليوم السبت، اعتراضه على ذكر اسم "دولة إسرائيل" في البيان الختامي خلال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأوضاع بالقدس المحتلة.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي سجل اعتراضه على ذكر اسم (دولة إسرائيل) في البيان الختامي".

وأضاف البيان ان "الحلبوسي اكد على استبدال الوصف (بالكيان الإسرائيلي المحتل)، خلال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأوضاع بالقدس المحتلة المنعقد حاليا في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية".

واكد الحلبوسي على "تضمين شروع مجلس النواب بإقرار قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني".

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