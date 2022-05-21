تعميم أمني مبكر حول

2022/05/21 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف القيادي في الحشد العشائري ابو محمد العزاوي، اليوم السبت، عن تعميم امني مبكر حول العواصف الترابية في شريط جغرافي مترامي شمال ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "داعش الارهابي استغل قبل ايام العواصف الترابية وتسلل الى ارض زراعية في قاطع الصفرة قرب قرية ام الحوالي وقتل 3 مزارعين بينهم مسن في جريمة نكراء".

وأضاف أنه "من اجل تفادي خروقات مماثلة تم ىاصدار تعميم مبكر بعدم الخروج للمناطق الزراعية البعيدة مع هبوب العواصف الترابية الشديدة والتي تنعدم بها الرؤية لامتار مؤكدا بان التعميم وقائي لتفادي كمائن الموت لداعش الذي يستغل اي فرصة لاستهداف الابرياء".

وأشار الى أن "العواصف الترابية تحد من الرؤية سواء للكاميرات او نقاط المرابطة المتقدمة ما يستدعي جهود اسثنائية في مواجهة اي طارى مؤكدا بان تعاون الاهالي والابلاغ الفوري عن اي شائبة تحقق نصف الطريق الى الامن والاستقرار في المناطق".

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