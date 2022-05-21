جثير ينفي رفضه عرضا من نادي القوى الجوية لتدريب فريقه

2022/05/21 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

نفى المدرب قحطان جثير، اليوم السبت رفضه عرض نادي القوة الجوية لتدريب فريقه.

وقال في تصريح صحفي، ان "جميع الاخبار التي خرجت بشأن رفض تدريب فريق القوة الجوية عارية عن الصحة ولا اساس لها".

وأضاف، انه "كيف لي ان ارفض عرض القوة الجوية وادارة النادي لم تفاتحني اساساً لتدريب الفريق، مشيرا الى، ان "القوة الجوية فريق كبير ادارة النادي لم تفتح باب التفاوض ابداً".

وتابع، ان "بعض المواقع دائماً ما تحاول ان تزج اسمي بأمور لا صحة لها ولا اعلم الهدف من هذا الموضوع".

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