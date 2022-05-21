نائبة عن الاتحاد الوطني تحذر الاقليم من “اضرار فادحة” إن لم يرضخ لقرار الاتحادية

2022/05/21 | 16:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حذرت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، سروة محمد، السبت من تعرض الاقليم لاضرار فادحة ما لم يرضخ لقرارات المحكمة الاتحادية .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت النائب سروة محمد في تصريح لوسائل اعلام كردية تابعتها /المعلومة /، إن “الاقليم سيواجه من الناحية الاقتصادية والسياسية تداعيات خطيرة إن […]

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