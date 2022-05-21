العراق يعترض على ذكر “دولة إسرائيل” خلال مؤتمر الاتحاد العربي (فيديو)

2022/05/21 | 16:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / سجل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم السبت، اعتراضا على ذكر اسم (دولة إسرائيل) في البيان الختامي للمؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي.وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “الأخير سجل اعتراضه على ذكر اسم (دولة إسرائيل) في البيان الختامي، وأكد على استبدال الوصف (بالكيان الإسرائيلي المحتل)، خلال المؤتمر الطارئ للاتحاد […]

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