نسبة الاصابة بكورونا في العراق 2.2%

2022/05/21 | 16:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، تسجيل صفر وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، فيما جاءت نسبة الاصابة منخفضة عند 2.2%، بعد ان كانت طوال الاشهر الماضية مستقرة عند 3%.

وقالت الوزارة في بيان، إن “مختبراتها سجلت 78 اصابة جديدة، و121 حالة شفاء، دون تسجيل اية حالة وفاة باجراء اكثر من 3461 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة بلغت 2.2% فقط.

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