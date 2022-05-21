الصحة تعلق بشأن دخول جدري القردة الى العراق

2022/05/21 | 16:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا المرض هو مرض نادر يصيب الحيوانات.

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