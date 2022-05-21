الصحة تعلن انخفاض بإصابات مرض كورونا و”صفر” وفيات

2022/05/21 | 16:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، تسجيل صفر وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ) ، إن “مختبراتها سجّلت 78 إصابة جديدة، و121 حالة شفاء، من دون تسجيل أية حالة وفاة”.



وسجلت الوزارة، أمس الجمعة، 149 إصابة، و122 حالة شفاء، من دون تسجيل اية حالة وفاة.

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