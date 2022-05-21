موانئ العراق تستقبل 12 ناقلة نفط في ميناء خور الزبير التخصصي

2022/05/21 | 17:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبلت وزارة النقل ممثلة بالشركة العامة لموانئ العراق، اليوم السبت، ( 12 ) ناقلة نفط رست في ميناء خور الزبير التخصصي.وقال مدير عام الشركة، المهندس فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: إن “ميناء خور الزبير التخصصي يعمل على استيراد وتصدير المشتقات النفطية بالتعاون مع الجهات الحكومية بالاضافة الى نشاط تجاري […]

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