2022/05/21 | 17:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jL8_QVJ8aRI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الطبقة السياسية تمر بما مر به صدام حسين عام ٢٠٠٣ / فتاح الشيخ السياسي المستقل لبرنامج بعد التحري) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الطبقة السياسية تمر بما مر به صدام حسين عام ٢٠٠٣ / فتاح الشيخ السياسي المستقل لبرنامج بعد التحري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).