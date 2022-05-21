أمين بغداد يدعو لتصفير مواقع نقل النفايات التحويلية

2022/05/21 | 17:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد أمين بغداد، عمار موسى، اليوم

السبت، على ضرورة تصفير جميع مواقع نقل

النفايات التحويلية، فيما أكد على

تنفيذ حملات مستمرة لتنظيف الاحياء

السكنية ومضاعفة نوبات العمل وجهود

النظافة في جميع مناطق العاصم

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