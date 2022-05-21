2022/05/21 | 17:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي،

اليوم السبت، المضي في تشريع قانون "حظر

التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب

المحتل"، فيما عد ذلك انعكاساً حقيقياً

لإرادة الشعب الذي يعتبر القضية

الفلسطينية على رأس أو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: "حظر التطبيع" إنعكاس حقيقي لإرادة الشعب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: "حظر التطبيع" إنعكاس حقيقي لإرادة الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).