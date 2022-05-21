المرور تصدر توجيهاً

2022/05/21 | 17:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدير عام المرور العامة، اللواء

طارق اسماعيل، اليوم السبت، بوضع حلول

سريعة وفورية لفك الزحامات المرورية

وتوفير انسيابية عالية المستوى في حركة

المركبات.

وقالت مديرية المرور في بيان، إنه

"لتنفيذ أوا

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