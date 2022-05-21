مغتربان يصلان بغداد للانضمام إلى المنتخب الأولمبي

2022/05/21 | 17:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصلَ، اليوم السبت، لاعبا المُنتخب الأولمبيّ، الكسندر اوراها وكاردو صديق، للانضمامِ إلى تجمعِ مُنتخب دون 23 عاماً تحضيراً لنهائياتِ آسيا.وأكدَ لاعبُ كوينز بارك رينجرز، الكسندر اوراها، بحسب بيان لاتحاد الكرة على “سعادته للتواجدِ في بلده العراق وانتظاره بشغفٍ أن يخوضَ المُبارياتَ أمام الجمهور العراقي”.ولفت إلى إن “المُنتخبَ الأولمبي يمتلك مقوماتَ المُنافسة […]

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