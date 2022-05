مبابي يحسم الجدل ويحدد وجهته

2022/05/21 | 17:40 - المصدر: يس عراق

MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 24: Kylian Mbappe of Paris Saint-Germain looks on during the UEFA Champions League group A match between Manchester City and Paris Saint-Germain at Etihad Stadium on November 24, 2021 in Manchester, England.



(Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

يس عراق: متابعة

كرت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية، السبت، أن المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي قرر تمديد تعاقده مع ناديه الحالي باريس سان جرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ورشحت تقارير مبابي، الذي ينتهي عقده الحالي مع بطل فرنسا نهاية الموسم الحالي، للانضمام إلى ريال مدريد بطل إسبانيا.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن مبابي لم يوقع بعد على العقد الجديد مع سان جرمان، والذي يتوقع أن يستمر بمقتضاه الارتباط بين الطرفين حتى 2025.

وكان اللاعب (23 عاما)، والذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة وقاد فرنسا للفوز بكأس العالم 2018، مرشحا للرحيل في انتقال مجاني بعد نهاية الموسم الجاري.

وتعاقد سان جرمان مع مبابي من موناكو في 2017 في صفقة تكهنت وسائل الإعلام بأن قيمتها حوالي 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى سان جرمان مقابل 222 مليون يورو.

وتقدم ريال بعرض لضم مبابي العام الماضي لكن جاء الرفض من سان جرمان الذي بدا أنه سيفقد اللاعب في نهاية الموسم دون استفادة.

وذكرت تقارير العام الماضي أن ريال عرض على سان جرمان حوالي 200 مليون يورو لضم المهاجم الفرنسي.

ولم يرغب سان جرمان في بيع اللاعب على أمل الفوز بدوري الأبطال، لكن العملاق الفرنسي ودع المسابقة القارية من دور الستة عشر أمام ريال بعد انهيار مفاجئ في الشوط الثاني من مباراة الإياب.

ودعم سان جرمان صفوفه العام الماضي وضم ليونيل ميسي من برشلونة، لكن باستثناء الفوز بالدوري المحلي، لم يحرز أي لقب آخر.

ورغم ذلك، فقد خطف مبابي الأضواء بشكل فردي وسجل 36 هدفا ومرر26 كرة حاسمة مع سان جرمان في كل المسابقات خلال الموسم.

وفي وقت سابق، أنهى رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، الجدل بشأن صفقة النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

