الصحة السعودية تصدر بيانا بشأن مرض جدري القرود.. وتصدر عددًا من التوصيات

2022/05/21 | 17:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة السعودية، السبت، بيانا بشأن مرض جدري القرود، بعد ظهور حالات إصابة في دول غربية.

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