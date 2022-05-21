2022/05/21 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم السبت، عن موعد عودة برنامج احياء لاهم سدود العراق الحدودية.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة ( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "السيول التي برزت قبل اسابيع على الشريط الحدودي بين العراق وايران وتدفقها صوب باطن سد مندلي دفعت اللجنة العليا المشرفة على برنامج احياء السد الى ايقاف العمل فورا بسبب رخوة التربة وعدم قدرة اليات على رفع الاف الاطنان من الترسبات الطينية من باطن السد".

وأضاف أن "اللجنة تدرس حاليا اعادة العمل في برنامج رفع وكري باطن السد ونقل الاف الاطنان من الترسبات الطينية خلال 24 ساعة من الان وربما اكثر وفق التقرير الميداني لان العملية معقدة وهي مرتبطة بتنسيق مباشر ما بين فرق رفع الالغام والذخائر وبين آليات الموارد المائية من حيث لابد ان يجري كشف موقعي للباطن في كل جزء قبل ان يتم رفع الترسبات لدواعي وقائية".

وأشار الى أن "اعادة العمل في سد مندلي سوف تسهم في زيادة قدرة باطن السد على خزن كميات اكبر من مياه السيول والامطار في المواسم القادمة وتامين جزء من احتياجات المدن والقرى الحدودية ومنها مندلي بشكل مباشر من خلال تغذية محطات الاسالة المركزية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد توقف دام اسابيع.. عودة برنامج احياء اهم سدود العراق الحدودية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد توقف دام اسابيع.. عودة برنامج احياء اهم سدود العراق الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).