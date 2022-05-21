الموسم الصفري يدفع تشافي للاستغناء عن أربعة لاعبين

2022/05/21 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني لكرة القدم، تشافي هيرنانديز، الاستغناء عن اربعة لاعبين من فريقه، ويرغب في رحيلهم عن النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لعدم اقتناعه بمستواهم داخل الملعب.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فان تشافي هيرنانديز يسعى لإجراء العديد من التغييرات على الفريق خلال الميركاتو الصيفي، من أجل رفع جودة الفريق، والقدرة على المنافسة في جميع البطولات الموسم القادم، لاسيما بعد الخروج الصفي من هذا الموسم، والذي انتهى بلا القاب.

وارتبط العديد من اللاعبين بالرحيل عن برشلونة في الصيف، لكن هناك اربعة لاعبين تحديداً أصبحوا خارج حسابات تشافي هرنانديز بشكل كامل، وفقاً لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي أبلغ اربعة لاعبين أنهم خارج خططه للموسم القادم، وهؤلاء اللاعبين مهم صامويل أومتيتي، وأوسكار مينغويزا، وريكي بوتش، ومارتن برايثوايت.

وأضافت الصحيفة أن كل لاعب من هذا الرباعي مطالب بالبحث عن نادٍ جديد ينتقل إليه، لأنّ فرصهم في البقاء مع الفريق أصبحت شبه معدومة.

يذكر ان فريق ريال مدريد توج بلقب الدوري الاسباني قبل اربعة أدوار من نهايته، بينما احتل فريق برشلونة المركز الثاني.

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