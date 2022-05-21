أوليفر كان: ليفاندوفسكي سيلتزم بعقده.. وقدمنا له عرضاً

2022/05/21 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، إن نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي سيستمر ضمن صفوف الفريق، حتى نهاية عقده في صيف 2023، حتى لو لم يوافق على التجديد.

وذكر مسؤولو بايرن أكثر من مرة، أنهم لن يسمحوا برحيل ليفاندوفسكي (33 عاما) هذا الصيف، رغم ما يتردد حول وجود رغبة قوية من برشلونة في ضمه.

وقال أوليفر كان، في تصريحات لصحيفة “فيلت ام زونتاج”: “لا شك في ذلك..



روبرت ليفاندوفسكي لديه عقد حتى عام 2023، وسيلتزم به”.

وأعلن الحارس الأسطوري أيضا، أن النادي البافاري قدم عرضا لتمديد بقاء ليفاندوفسكي، موضحا: “لقد قدمنا عرضا ملموسا لوكيل أعماله..



وإلا ما كنا لنقول هذا بالتأكيد”.

وألمح ليفاندوفسكي إلى رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ، بعد المباراة الأخيرة للفريق في الموسم الجاري.

المصدر : كووورة

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