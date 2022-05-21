البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الرئيسية

2022/05/21 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال البنك المركزي المصري في بيان، ( اليوم الخميس 19 ايار 2022) ، إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس.

وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.

ويأتي القرار في مسعى لاحتواء التضخم بعدما قفزت الأسعار بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات.

وقال البيان إن الأسعار ارتفعت لأسباب منها انخفاض قيمة العملة، وبعد أن أدت الأزمة الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار القمح.

وأضاف أن القرار يعد “إجراء ضروريًا للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط”.

ورفعت اللجنة أيضًا سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس إلى 11.75%.

وتوقعت اللجنة أن تتجاوز معدلات التضخم نسبيًا المعدل الذي يستهدفه البنك بين 5% و9% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022 “بشكل مؤقت”، وأن تعاود الانخفاض تدريجيًا.

وأشارت إلى تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع في أبريل/نيسان الماضي إلى 13.1% من 10.5%، وهو أعلى مستوياته منذ مايو/أيار 2019.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس/آذار الماضي، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرًا تقريبًا، ونزل في اليوم نفسه سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%.

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