بالأرقام..”المعلومة” تكشف الحصص المالية للجهات المستفيدة من الدعم الطارئ

2022/05/21 | 17:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم السبت، حصص ونسب الجهات المستفيدة من إقرار قانون الدعم الطارئ، فيما أكد أن تمويل القانون سيكون من نفط المحافظات الجنوبية في الوقت الذي لا تخصص لها اي نسب منه.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الصيهود لوكالة / المعلومة […]

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