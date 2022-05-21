الوطني الكردستاني يطالب بغداد بحماية الأراضي العراقية من القصف التركي

2022/05/21 | 17:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، السبت، القصف التركي على ناحية آغجلر التابعة لقضاء جمجمال ومخيم لاجئي مخمور.وقال المكتب السياسي في بيان تلقته ايرث نيوز، “ننظر بعين الامتعاض العميق للتطورات الأمنية وتجاوز الحدود وندين قصف الطائرات التركية لحدود ناحية آغجلر التابع لقضاء جمجمال ومخيم اللاجئين في مخمور والذي أسفر عن استشهاد 4 […]

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