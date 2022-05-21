نائب عن ديالى: الحياة تعود بالتدريج الى بحيرة حمرين بعد “نكبة الجفاف القاحل”

2022/05/21 | 17:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد النائب عن ديالى، صلاح زيني، يوم السبت، ان الحياة بدأت تعود تدريجياً إلى بحيرة حمرين التي تعد أكبر مخزون مائي في المحافظة بعد “نكبة الجفاف القاحل”.

وقال زيني لوكالة خبر برس (واخ)، إن الإطلاقات الواردة من سد دربندخان إلى حمرين بموجب اتفاق ديالى مع وحدة كرميان بلغ 50 متراً مكعباً في الثانية، ومناسيب البحيرة في تصاعد لتأمين ماء الشرب لمناطق واسعة من ديالى.

واصفاً زيادة مناسيب بحيرة حمرين بعد عام ونصف العام من الجفاف بـ”إنقاذ لوحدات إدارية عدّة من العطش والجفاف وإن ملف بحيرة حمرين يحظى بدعم ومتابعة من الجميع لإعادة الحياة إلى أكبر شريان مائي في ديالى”.

وابرمت ديالى مع ادارة كرميان التابعة لإقليم كردستان في وقت سابق اتفاقاً يقضي بإطلاق المياه من بحيرة دربندخان الى بحيرة حمرين، وتشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ الإتفاق وتبادل الزيارات الميدانية والعمل على إزالة جميع التجاوزات والضائقات المائية خاصة ضمن حدود محافظة ديالى.

وبحسب الاتفاق فان سد دربندخان سيجهّز بحيرة حمرين بالإطلاقات المائية والتي ستصل الى 50م3 في الثانية”.

وأعلن مدير عام السدود في إقليم كوردستان، رحمن خاني، في وقت سابق لوكالة خبر برس (واخ)، ان “معدل الإطلاقات من سد دربندخان ارتفع من 30 م3/ثا إلى 50م3/ثا وان معدل الاطلاقات التي تصل بشكل نهائي الى بحيرة حمرين يتجاوز 47 م3/ثا”.

وبحيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة، تتبع سد حمرين الذي يقع على مجرى نهر الوند في محافظة ديالى، افتتح في حزيران عام 1981، بهدف حماية مدن حوض نهر ديالى من الفيضانات الموسمية.

وتعد ديالى المحافظة الأكثر تضرراً من الأزمة المائية، بسبب اعتمادها على الإيرادات الخارجية من دول الجوار وانعدام الأمطار في الموسم الشتوي الماضي، إلى جانب نفاد مخزونها المائي الاستراتيجي في بحيرة حمرين ومناطق أخرى.

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