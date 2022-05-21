الصحة: تصاعد خطير بارتفاع الإصابات بالحمة النزفية

2022/05/21 | 17:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، إرتفاع أعداد الإصابات بالحمى النزفية إلى 90 حالة.

وقال المتحدث بإسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح لوكالة خبر برس (واخ)، إن “هناك تصاعد خطير بإصابات الحمى النزفية في العراق، إذ ارتفعت أعداد الإصابات إلى 90 حالة”.

وأضاف، أنه “تم تسجيل 18 حالة وفاة بالحمى النزفية لغاية الآن في عموم البلاد”.



مبيناً أنه “من المحتمل أن تكون هناك زيادة أخرى بأعداد الإصابات لوجود حالات مشتبه بها”.

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