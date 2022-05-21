الكهرباء تعلن بدء المراحل الأولية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية

2022/05/21 | 17:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، شروع العمل بالمراحل الأولية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن البنك المركزي أطلق قروضاً ميسرة للمواطنين من أجل شراء منظومة الطاقة الشمسية، مبينة أنها خاطبت المؤسسات الحكومية لنصب منظومات الطاقة الشمسية، مؤكدة سعيها لتنوع مصادر الطاقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الكهرباء وقعت جملة من العقود مع الشركات العالمية لانشاء منظومة طاقة شمسية او محطات للطاقة الشمسية وحرصت أن تتوزع بجميع محافظات العراق"، مبيناً أن "العقود وقعت بحسب قانون الاستثمار ووفق محددات معينة".

وأضاف، أنه "بدأ الآن العمل فعليًا بمحطات الطاقة الشمسية من خلال مسح التربة وتخصيص قطع الاراضي والشروع بالمباشرة بعقود التشغيل وبعقود الشراء وعقود الانتاج والتنفيذ والربط".

وتابع، أن "هذه الإجراءات متعلقة بالشركات التي وقعت مع وزارة الكهرباء، أضافة إلى وجود إجراءات إدارية وقانونية ماضية الوزارة باستكمالها".

وفيما يخص التنسيق مع وزارة الصناعة بشأن الطاقة النظيفة، أكد "عدم وجود تنسيق في هذا المجال مع وزارة الصناعة، وأنما هنالك مبادرات من البنك المركزي لإطلاق القروض الصغيرة لصالح المواطنين، لشراء منظومة طاقة شمسية لتنصيبها في المنازل، أضافة إلى وجود مخاطبات رسمية من وزارة الكهرباء لجميع الدوائر الحكومية والمؤسسات لنصب الطاقة الشمسية على أسطح المباني واستغلال الكراجات التي بداخل الوزارات والمؤسسات الحكومية".

وأكد، أن "الوزارة جادة بتنوع مصادر الطاقة، ووقعت عقودا لإنشاء محطات للطاقة الشمسية وستكون ضمن خطة الوزارة المتوسطة من سنتين الى ثلاث سنوات".

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