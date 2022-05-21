بعد معارضة انضمامها للناتو.. إردوغان يحدد طلباته للسويد

2022/05/21 | 17:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السويد، السبت إلى "إنهاء دعمها السياسي والمالي للتنظيمات الإرهابية وتسليمها أسلحة"، وذلك على خلفية معارضته انضمام هذا البلد الى حلف شمال الأطلسي.

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