أردوغان: نتوقع خطوات ملموسة من السويد حيال الإرهاب

2022/05/21 | 18:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، السبت، بأن أنقرة تتوقع خطوات ملموسة فيما يتعلق بمخاوفها.أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، السبت، بأن أنقرة تتوقع خطوات ملموسة فيما يتعلق بمخاوفها بشأن المنظمات الإرهابية.أفادت وكالة الأناضول التركية أن أردوغان أكد في مكالمة هاتفية مع […]

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