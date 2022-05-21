فاروس الثاني – للشاعر علي محمود طه (1902-1949) مترجمة إلى الألمانية - بهجت عباس

2022/05/21 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بهجت_عباس ترجمها إلى الألمانية بهجت عباسVARUS DER ZWEITEDichter: Ali Mahmoud Taha (1902-1949)Übersetzer: Bahjat AbbasEine Neuigkeit in einem Moment oder in zwein MomentenWanderte auf die Welt und schüttelte den Westen und den Osten.Wenn sie vor einem Jahr ein Geflüster der Lippen wäre,Würde es gesagt, es sei eine Lüge oder eine Spekulation.Ein Volk sieht s ......





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