2022/05/21 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أبو_الحسن_سلام علوم المسرح ١- هل المسرح علم ؟- د.



أبو الحسن سلام تختلف الأراء بين العلماء والنقاد والمبدعين وكبار الباحثين وكبار المثقفين حول علاقة الأدب والفن بالعلم ، فمنهم من يري الأدب والفن علما ، ومنهم من يري ارتباطهما بالمشاعر والمخيلة الذاتية مسافة عريضة بين كل منهما والعلم فالعلم مقيد بضوابط منهجية محكمة بينما و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل الإخراج المسرجي علم ؟ - أبو الحسن سلام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل الإخراج المسرجي علم ؟ - أبو الحسن سلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).