الصحة تؤشر

2022/05/21 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن

تصاعد وصفته بـ"الخطير"، بإصابات مرض

الحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف

البدر في بيان، إن "هنالك تصاعداً

خطيراً بإصابات الحمى النزفية في

العراق"، مشيرا

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