العراق يعترض على ذكر

2022/05/21 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

اليوم السبت، اعتراضاً على ذكر اسم

(دولة إسرائيل) في البيان الختامي،

للمؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني

العربي.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن

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