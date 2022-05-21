الأمانة العامة: حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية

2022/05/21 | 18:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، عن حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية.



وقالت الأمانة العامة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إنها “أعلنت عبر مركز البيانات الوطني عن حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تغطي مختلف القطاعات”.

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