2022/05/21 | 18:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iBX0sNIMA3o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المنظومة العشائرية.. الممارسات الاجتماعية بين الرفض والقبول في وعيكم مع نادية أحمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المنظومة العشائرية.. الممارسات الاجتماعية بين الرفض والقبول في وعيكم مع نادية أحمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).