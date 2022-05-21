2022/05/21 | 18:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنالك مبادرات من البنك المركزي لإطلاق القروض الصغيرة لصالح المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: شروع العمل بالمراحل الأولية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: شروع العمل بالمراحل الأولية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).