2022/05/21 | 18:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، محادثتين هاتفيتين مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة وزراء السويد مجدالينا أندرسون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد رفضه انضمامها للناتو.. أردوغان يجري محادثات مع قادة فنلندا والسويد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد رفضه انضمامها للناتو.. أردوغان يجري محادثات مع قادة فنلندا والسويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).