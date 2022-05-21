2022/05/21 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت فعاليات مهرجان كان الدولي، الثلاثاء (17 ايار 2022) ، في فرنسا، ومن المقرر ان يستمر لتاريخ 28 ايار الجاري.

وشارك في المهرجان عدد كبير من نجوم ونجمات السينما العالمية، وظهروا على السجادة الحمراء بأزياء مختلفة تلفت الانظار.

وتوقف المهرجان السنوي الذي يقام في مدينة كان الفرنسية، عام 2020، بسبب انتشار جائحة كورونا، لينظم بدورة جديدة عام 2021، ومن المنتظر ان يشارك النجوم بطاقة متجددة هذا العام.

يأتي انطلاق المهرجان بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية التي بدات قبل نحو ثلاثة اشهر.



وشارك رئيس أوكرانيا، فولودمير زيلينسكي في مراسم افتتاح المهرجان بكلمة عبر الفيديو، دعا خلالها منتجي الافلام الى “مواجهة الدكتاتوريين”.

وقال: “نحتاج لتشارلي تشابلن جديد يبين لنا ان السينما في عصرنا ليست صامتة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجوم ونجمات على السجادة الحمراء في مهرجان كان الدولي ( صور)) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجوم ونجمات على السجادة الحمراء في مهرجان كان الدولي ( صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).