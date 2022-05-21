كركوك تحذر المتلاعبين بأسعار الحنطة وتوجه السيطرات بمنع التهريب

2022/05/21 | 18:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاوي حذرت لجنة الأمن الغذائي في كركوك، اليوم السبت، التجار من مغبة التلاعب بأسعار الحنطة أو تهريبها خارج حدود المحافظة.وقال رئيس اللجنة، العقيد جلال مزهر حماد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة وجهت جميع السيطرات بمنع خروج الحنطة من المحافظة"، مشدداً على أن "الذين يتاجرون بالحنطة خارج حدود كركوك سيعاملون معاملة المهربين وفق القانون العراقي".ولفت حماد، إلى أن "اللجنة وزعت فرقها في جميع أقضية ونواحي المحافظة لضمان تسويق الحنطة إلى المنافذ الحكومية"، محذراً من "مغبة التلاعب بأسعار الحنطة أو تهريبها".وأشار إلى أن "هناك موافقات لبعض التجار الذين يقومون بشراء الحنطة ذات الكميات القليلة من الفلاحين وتسويقها إلى المنافذ الحكومية".

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