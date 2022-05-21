السلامي يخاطب الادعاء العام بشأن ملفات فساد وهدر للمال العام في النجف

2022/05/21 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه النائب المستقل هادي السلامي، اليوم السبت، كتاباً إلى الادعاء العام، حول وجود فساد وهدر للمال العام في مؤسسات مختلفة بمحافظة النجف.وتحدث السلامي، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة ايرث نيوز، عن وجود استيلاء على المناطق الخضراء والخدمات العامة في أحد المشاريع السكنية.

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