2022/05/21 | 18:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب للموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم السبت، متفوقًا على المصري محمد صلاح، فيما اختير زميله في الفريق فيل فودن أفضل لاعب شاب.

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