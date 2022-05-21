مقابل هذا الأمر.. اتفاق على تنازل الديمقراطي عن منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني

2022/05/21 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، عن قرب حصول اتفاق كردي – كردي لحسم خلاف رئاسة الجمهورية، فيما بين تفاصيل الاتفاق المرتقب.

وقال المصدر، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "هناك حوارات ومفاوضات تجري بشكل غير معلن بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، من أجل حسم خلاف مرشح رئاسة الجمهورية، وهناك تقدم بهذا الحوار والتفاوض".

وبين أن "الأيام المقبلة سوف تشهد حسم الخلاف وفق المعطيات الحالية، ويكون الاتفاق من خلال دعم مرشح كردي واحد يمثل البيت الكردي ويكون من الاتحاد الوطني الكردستاني".

وأكد أن "ذلك يكون مقابل تنازل الاتحاد عن أي استحقاق في الكابينة الوزارية المقبلة".

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