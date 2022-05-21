صافرة عراقية تضبط مباراتين لكرة السلة في بيروت

2022/05/21 | 18:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم السبت، اختيار الحكم الدولي العراقي، أحمد الشويلي، حكماً لمباراتين في بيروت.وذكر الاتحاد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، رشح الحكم الدولي العراقي أحمد الشويلي، ليكون قاضياً للقاء لبنان وإيران في تصفيات آسيا في 1-7-2022، كما أناط الاتحاد الآسيوي مباراة لبنان والسعودية إلى الشويلي أيضاً في تاريخ 4-7-2022".وأضاف البيان، أن "اختيار الشويلي، جاء بعد متابعة الاتحاد الدولي والآسيوي للمستوى الذي يقدمه في المحافل الخارجية والداخلية".ولفت إلى أن "أحمد الشويلي، يعتبر من خيرة حكام آسيا لنزاهته العالية في قيادة المباريات المهمة على الصعيد الدولي".

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