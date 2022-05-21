سفارة أميركا تنعى مظفر النواب: أعطى شعره صوتًا لتطلعات العراقيين

2022/05/21 | 19:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نعت السفارة الأميركية في بغداد اليوم السبت، الشاعر العراقي مظفر النواب الذي توفر مؤخراً.وقالت السفارة في بيان تلقته ايرث نيوز، إنها “تقدم تعازيها في وفاة الشاعر العراقي البارز مظفر النواب.أعطى شعر النواب صوتًا لتطلعات عدد لا يحصى من العراقيين وغيرهم في جميع أنحاء العالم.سوف يعيش إرثه في شعره”.وأضافت، “نشارك […]

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