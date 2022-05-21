محافظة عراقية تصدر توجيها للسيطرات بشأن الحنطة وتحذر المتلاعبين بالأسعار

2022/05/21 | 19:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة وزعت فرقها في جميع أقضية ونواحي المحافظة.

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