هل تشبه معارضة الصدر؟.. ما شروط الإطار التنسيقي لاختيار معارضته في العراق؟

2022/05/21 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحدد المحلل السياسي هاشم الكندي، اليوم السبت، الشروط التي يجب توفرها لذهاب الإطار التنسيقي الى المعارضة.

وقال الكندي في تصريح لوكالة (بغداد اليوم)، إن "الإطار طرح خيار الذهاب الى المعارضة منذ بداية هذه المرحلة ولكن لا يمكن فرض المعارضة عليه".

واضاف ان "الإطار سيقبل بالمعارضة اذا كانت فاعلة وغير مهمشة او لا تأثير لها لانه في هذه الحالة ستكون المعارضة عبثية".

وتابع الكندي، ان "الإطار اكد باكثر من مرة بانه لا يسعى الى تثبيت مناصب حكومية بقدر ما هو تثبيت منهج للاتفاق على البرنامج الحكومي والشخوص ضمن المواصفات التي يحتاجها كل منصب".

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