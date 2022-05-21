نائب يطمئن أهالي ديالى.. بحيرة حمرين عادت للحياة

2022/05/21 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

طمئن النائب عن محافظة ديالى صلاح زيني، اليوم السبت، بعودة الحياة تدريجيا إلى بحيرة حمرين والتي تعتبر أكبر مخزون مائي في ديالى.

وقال النائب زيني في حديث لـ(بغداد اليوم) أن "الاطلاقات الواردة من سد دربندخان إلى حمرين بموجب اتفاق ديالى مع وحدة كرميان بلغ ٥٠ منر مكعب في الثانية وان مناسيب البحيرة في تصاعد لتأمين ماء الشرب لمناطق واسعة من ديالى".

واعتبر النائب زيني ان "زيادة مناسيب بحيرة حمرين بعد عام ونصف من الجفاف إنقاذ لعدة وحدات إدارية من العطش والجفاف"، مؤكدا ان "ملف بحيرة حمرين يحظى بدعم ومتابعة من قبله لإعادة الحياة إلى أكبر شريان مائي في ديالى".

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