2022/05/21 | 19:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع قدمت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، تعازيها بوفاة الشاعر مظفر النواب. وقالت السفارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "تقدم تعازيها في وفاة الشاعر العراقي البارز مظفر النواب". وأضافت، أن "شعر النواب أعطى صوتًا لتطلعات عدد لا يحصى من العراقيين وغيرهم في جميع أنحاء العالم، سوف يعيش إرثه في شعره". وأشارت، "نشارك الشعب العراقي في حداد وفاته، ودعواتنا لأهله وأحبابه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعزي بوفاة الشاعر مظفر النواب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعزي بوفاة الشاعر مظفر النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).