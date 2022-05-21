انتخابات أستراليا.. فوز العمال وهزيمة المحافظين بعد 9 سنوات في الحكم

2022/05/21 | 19:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه الناخبون الأستراليون توبيخًا حادًا إلى حكومة يمين الوسط، لينهوا تسع سنوات من الحكم المحافظ، لصالح معارضة يسار الوسط التي وعدت باتخاذ إجراءات أقوى بشأن تغير المناخ.

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