فيديو.. صاروخ روسي

2022/05/21 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو يوثق استهداف الجيش الروسي قصر الثقافة في منطقة لوزوفا، في مدينة خاركيف.

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